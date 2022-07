Découvrez notre nouvel épisode de « Mystères d’ici », la série secrète du podcast « L’Eté dans vos oreilles » consacrée aux histoires extraordinaires. Après les fantômes du Louvre, partons aujourd’hui sur les hauts plateaux de l’Ardèche, au début du XIXe siècle. L’auberge de Peyrebeille, située sur un plateau désertique balayé par les vents, aurait été, pendant plus de vingt ans, le théâtre d’une cinquantaine de meurtres et de nombreux vols, commis par les tenanciers, Pierre et Marie Martin, et leur employé, Jean Rochette. Une histoire dont les secrets n’ont pas tous été révélés, racontée aujourd’hui par Jean-Philippe Savignoni, guide-conférencier. Ce « conteur du patrimoine » a notamment coécrit L’énigme de l’Auberge rouge, la véritable histoire de l’auberge de Peyrebeille, aux éditions de Borée.





L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Une mort attestée, des dizaines d’autres supposées

Si la mort d’un client, celle du paysan Jean-Antoine Enjolras, est établie, la rumeur enfle les dires des voisins. Peut-être 20, puis 30, puis 50 personnes auraient été tuées, selon les voisins. Au terme d’un procès à Privas (Ardèche) en juin 1883, les époux Martin et leur domestique sont condamnés à mort. Près de 30.000 personnes font le déplacement, à l’automne, pour voir le couple et leur domestique guillotinés. « En ce temps, les crimes étaient expiés à l’endroit même où ils avaient été commis », explique, dans son édition du 25 octobre 1833, Le Mémorial de la Loire et de la Haute-Loire. L’histoire de l’auberge rouge a été racontée au cinéma en 1951 par Claude Autant-Lara, puis Gérard Krawczyk en 2007. Et elle fait encore venir, aujourd’hui en Ardèche, des touristes avides de frisson dans l’établissement.

Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire… « Mystères d’ici » est une série du podcast « L’Eté dans vos oreilles ». Vous pouvez l’écouter gratuitement sur votre appli de podcast favorite et sur 20minutes.fr, à la rubrique « Podcast ». N’hésitez pas à vous abonner, à nous évaluer avec des étoiles sur votre appli d’écoute, et à nous envoyer des commentaires à audio@20minutes.fr