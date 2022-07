Bienvenue dans cette quatrième saison de la série « Mystères d’ici », la série secrète du podcast «L'Eté dans vos oreilles» consacrée aux histoires extraordinaires, récits et légendes de nos régions. D' Aix-en-Provence à Strasbourg, en passant par Rennes-le-Château, guides, historiennes, auteurs et conteurs vous narrent les mystères de nos régions. Ces récits convoquent l’Histoire, les identités locales, mais aussi les peurs et les désirs…

« Jean l’Ecorcheur », ou le petit homme rouge

Pour le premier épisode de cette saison, promenons-nous au palais du Louvre, à Paris, avec Daniel Soulié, responsable de médiation au musée, archéologue, historien de l’art et auteur d’ouvrages sur le Louvre. Le Louvre, palais des rois, abrite non pas un, mais des fantômes…

« Le vrai fantôme, c’est quelqu’un qu'on appelait le petit homme rouge, raconte Daniel Soulié. Cet homme naît en 1564, au moment du début des travaux du palais des Tuileries. Catherine de Médicis, alors Reine mère (…) fait construire le palais. Et parmi ceux qui fréquentent le chantier, on a quelqu’un appelé "Jean l’Ecorcheur", un boucher qui travaillait à proximité du palais, dans un abattoir. Apparemment, il a été mis au courant de secrets qu’il n’aurait pas dû connaître. Il sera égorgé par un proche de Catherine de Médicis… ». Mais avant de mourir, Jean l’écorcheur lancera de funestes prédictions, que Daniel Soulié raconte dans cet épisode.

Belphégor, un fantôme devenu célébrissime

Autre fantôme hantant le Louvre, il s’agit du célèbre Belphégor, né sous la plume d’Arthur Bernède en 1927. Adapté en série dans les années 1960, Belphégor, incarné par Juliette Greco, connaît alors un énorme succès. Le fantôme au masque noir retournera au cinéma en 2001 avec Sophie Marceau.

