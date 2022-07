Aujourd’hui en France, on compte environ 200.000 interruptions volontaires de grossesse (IVG) par an, selon l’Institut d’études démographiques ( Ined). Ce chiffre est stable depuis le début des années 2000. 200.000, c’est aussi le nombre de pertes de grossesses, selon le Collège des gynécologues et obstétriciens français ( CNGOF). Et près de 700.000, c’est le nombre d’accouchements en 2020, année du Covid, selon l’Ined.

Un corps, un choix, un vécu

Chaque parcours des femmes ayant recours à l’IVG est différent. Chaque histoire, ressenti, méritent la nuance. Parlons-en dans notre rendez-vous hebdo « Tout Sexplique » avec Léa Castor, autrice, graphiste et illustratrice, créatrice du compte@leaa.caastor. Elle a récemment publié Cher Blopblop, Lettre à mon embryon, édité chez Leduc Graphic. Un ouvrage qui parle du parcours d’une jeune femme, Violette, qui recourt à l’IVG, d’accompagnement médical, de santé mentale, ou encore de communication dans le couple.

« Beaucoup de choses se sont brisées face à ces deux minuscules barres [d’un test de grossesse]. Ma conviction stupide que ça ne m’arriverait jamais, mon rêve d’une grossesse désirée et heureuse. Tout ça, remplacé par une forme de désespoir », écrit Violette dans cette BD mêlant dessins et lettres à l’embryon. Pour écouter Léa Castor, l’intention de cet ouvrage, les ressentis parfois très différents des femmes qui choisissent d’interrompre leur grossesse, c’est dans le lecteur audio ci-dessus.

