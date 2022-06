Des coureurs cyclistes, fin prêts à gravir des monts et filer dans les plaines. Ce 1er juillet, le Tour de France 2022 démarre à Copenhague, au Danemark. Pour l’occasion, découvrez la Grande Boucle différemment dans notre podcast Minute Papillon !, grâce à Jean-Louis Pagès, directeur des sites du Tour pendant trente ans. Cet événement sportif, l’un des plus grands au monde, requiert une organisation à la fois énorme et minutieuse. Jean-Louis Pagès livre chiffres et anecdotes dans cet entretien, à écouter ci-dessus.

Depuis ses débuts, le 1er juillet 1903, le Tour a bien changé. « C’est devenu gigantesque », confie Jean-Louis Pagès. Lors de la première édition de la course, le tour représente six étapes, en 2.400 kilomètres. Aujourd’hui, les coureurs font plus de 20 étapes, et parcourent près de 3.300 kilomètres. « Le Tour est un événement majeur diffusé dans 190 pays. Et des millions de spectateurs se rassemblent au bord des routes, continue l’auteur du Tour de France côté verso (Kennes éditions). C’est comme une coupe du monde [de football], mais c’est itinérant, et tous les ans ! ».

« Le Tour a un petit côté bordélique »

Tout au long de la course, chaque jour semble être un « challenge », selon l’ancien organisateur, tant l’événement est immense. « On est une famille de 4.500 personnes et 2.400 voitures. Et chaque jour, on se déplace. Tout doit être préparé, dans le détail, de l’hébergement à la taille des bouquets de fleurs que l’on offre aux vainqueurs. Certaines équipes venaient même dans les cuisines des restaurants pour superviser la cuisson des pâtes, se remémore Jean-Louis Pagès. Cela a un petit côté bordélique, mais c’est ça aussi, l’ambiance du Tour. »

Écoutez la suite de l’entretien avec Jean-Louis Pagès en cliquant dans le lecteur ci-dessus. La course à regarder en direct et en intégralité, mais aussi en « replays » et par extraits, sur France Télévisions ou sur Eurosport. Elle est aussi à lire sur 20minutes.fr, dans notre rubrique Tour de France 2022.

