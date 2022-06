« A quoi sert la masturbation féminine » ? C’est l’une des nombreuses questions du Petit guide de la masturbation féminine, de l’autrice Julia Pietri, édité chez Le livre de poche (7,90 euros). La fondatrice du compte Instagram @gangduclito, directrice de la maison d’édition féminisme, Better Call Julia, veut avec cet ouvrage « libérer le sujet de la masturbation féminine, (…) faire avancer le monde. Une femme qui se procure du plaisir sans culpabiliser est une femme libre. »

Découverte et réappropriation du corps, tabous sur le plaisir féminin, prendre sa place, comme femme, « au lit comme dans la rue », on parle de masturbation féminine et de politique avec Julia Pietri dans cet épisode de Tout Sexplique. Ecoutez gratuitement cet entretien dans le lecteur audio ci-dessus.

Pour Julia Pietri, la question de la masturbation féminine, et donc du plaisir féminin, est éminemment politique. « Le sujet est, je dirais, presque que politique actuellement, souligne l’autrice dans cet entretien. C’est au centre de l’imaginaire collectif qui promeut la culture du viol dans nos sociétés. C’est là d’où part l’idée que les femmes ne peuvent pas jouir. (…) Qu’elles sont des victimes en puissance, des corps en puissance pour être violés ». « Se réapproprier son corps, c’est le début de se réapproprier politiquement de la place, une égalité, dans l’espace public, en politique, dans le travail, dans la famille, dans le couple », précise Julia Pietri.

