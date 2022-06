Après le headbang, 20 Minutes vous apprend à chanter comme un métalleux sans se briser la voix. Le Hellfest , le grand festival français de musique des « musiques extrêmes » commence ce 17 juin. Au moment des derniers réglages sons sur les scènes de Clisson (Loire-Atlantique), nous avons rencontré Luc Robert. Il est chanteur amateur dans plusieurs groupes de rock et de métal, en Belgique.

Pour notre podcast Minute Papillon !, à écouter ci-dessus, il raconte : « J’entends dire que chanter du métal, c’est crier. C’est absolument faux. Il y a de vraies techniques de chants. » Éviter de tirer sur ces cordes vocales et gérer son souffle sont deux procédés du « grunt », ou « death growl », cette technique vocale qui confère à la voix un timbre guttural et caverneux.

Comment préserver sa voix ?

Le festival Hellfest dure dix jours. Comment garder sa voix durant ce laps de temps, alors que les groupes défilent sur scène ? Là encore, il s’agit de techniques. Et il existe de nombreuses astuces, commente l’artiste. « Mais elles ne vont pas plaire aux festivaliers, estime Luc Robert. Il faut éviter l’alcool parce que ça n’est pas bon pour les cordes vocales. Il existe aussi des techniques de grands-mères, des jus aux huiles essentielles qui préservent la voix. »

Luc Robert conseille aussi : « En concert, on a tendance à chanter très fort, trop fort. On a l’impression que certains veulent même chanter plus fort que le chanteur sur scène. On risque de perdre sa voix très rapidement. Ça ne sert à rien ! » Mais Luc Robert interroge : « Tous ces conseils sont utiles, mais est-ce qu’au final perdre sa voix, ça ne fait pas partie du folklore du festival ? »

Écoutez la suite de l'entretien avec Luc Robert en cliquant dans le lecteur ci-dessus.