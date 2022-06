Apprécier d'être attaché ou contraint par des cordes, giflé ou fessé, être ému par des chevilles fines ou des longues tresses… Longtemps pathologisées, stigmatisées, les pratiques érotiques consistant à administrer et, ou à recevoir de la douleur, à adopter des rôles de dominants et de soumis, sont aujourd’hui regroupées sous l’acronyme « BDSM »: « Bondage, Discipline, Domination, Soumission, Sadomasochisme ».

Quelle expression du consentement ?

Un univers où le noir, le latex et le cuir règnent, et qui attire de nombreuses personnes. Un Français sur dix a des fantasmes SM, selon une enquête Ipsos pour Psychologie Magazine en 2014. Un tiers des femmes apprécie d’être dominée pendant le sexe, quand une sur quatre aime dominer l’autre. Et presque une femme sur deux affirme autant apprécier être attachée pendant l’amour, qu’attacher son partenaire, selon ce même sondage.

A la veille de la Nuit Dèmonia* à Paris, événement créé en 1993 et regroupant des communautés fétichistes et BDSM, nous recevons Flozif dans Tout Sexplique, le rendez-vous hebdo du podcast Minute Papillon ! Flizof, professeure de shibari, pratiquante de BDSM, Flozif revient sur ce qu’est le BDSM, l 'importance du consentement, et prodigue des conseils pour celles et ceux qui souhaitent découvrir ces « jeux ». Qu’est-ce que la règle, et la limite ? Quand et comment intervenir ? Quelle importance d’une initiation en ateliers ? Eléments de réponse dans ce podcast.

Vos questions à audio@20minutes.fr

Tout Sexplique est un rendez-vous hebdo d’entretiens sur la sexualité, la santé et la société. Si vous avez des questions sur ces thèmes, on les transmet à des professionnels pour qu’ils y répondent. Comment faire ? Nous écrire un message à l’adresse : audio@20minutes.fr

Vous pouvez écouter gratuitement Minute Papillon ! et Tout Sexplique sur toutes les applications et plateformes d’écoute en ligne, comme Apple podcast, Spotify ou Podcast addict par exemple. N’hésitez pas à vous abonner gratuitement, nous évaluer et nous laisser des commentaires.

*La Nuit Dèmonia se tiendra le 11 juin 2022 au Yoyo, au Palais de Tokyo à Paris.