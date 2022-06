Que les responsables politiques soient exemplaires : La priorité d’un million de Français consultés par France Bleu, selon une grande enquête de mars 2022. Les Français veulent des hommes et des femmes élus, en qui ils peuvent avoir confiance. De fortes attentes alors que les affaires et accusations se multiplient pendant la campagne pour les législatives 2022. Les députées LREM Siry Sylla et Laetitia Avia, accusées de harcèlement moral, en campagne. Jérôme Peyrat, condamné pour violences conjugales, investi par le parti du président, a finalement jeté l’éponge… Tout comme le député sortant Thierry Solère, mis en examen pour 13 chefs d’accusation, dont « fraude fiscale ».

Quel devoir d’exemplarité ?

Alors que les députés sont soumis au devoir d’exemplarité, qu’est-ce que cette définition en politique, où commence-t-elle et jusqu’où ? Pour répondre dans notre podcast Minute Papillon !, nous recevons Hélène L’Heuillet, philosophe, psychanalyste, maîtresse de conférences en philosophie politique à l’Université Paris-Sorbonne.

Dans cet entretien, Hélène L’Heuillet souligne tout d’abord qu'« un homme politique exemplaire n’est pas un homme irréprochable. » Un élu, pendant le temps qu’il occupe sa fonction, doit « se montrer à la hauteur » de cette fonction. « Il est exemplaire lorsque l’on repère dans son attitude, dans ses actes, dans ses paroles, le souci de la chose publique, avant son propre intérêt. En temps de crise, l’homme politique se doit d’agir comme on agit pendant une période de crise, même dans un cadre privé », continue-t-elle.

Une tyrannie de la transparence ?

Depuis les lois sur la moralisation et la transparence de la vie publique, dont la loi sur la transparence de 2013, les élus sont plus surveillés qu’auparavant. Selon la Haute autorité pour la transparence, l’exemplarité politique recouvre « les règles déontologiques et les dispositifs de prévention qui visent à garantir le plus haut degré d’exigence professionnelle ».

Mais jusqu’où l’exemplarité des hommes et femmes politiques va-t-elle ? Est-ce cela inclut le cadre privé ? Est-ce de la morale ? « Si ça ne tombe pas sous le coup de la loi, on ne devrait pas espionner la vie privée des élus. Il ne faut pas que la société se transforme en une tyrannie de la transparence », juge Hélène L’Heuillet.

