Les vacances d’été approchent, beaucoup souhaiteraient partir… Si les destinations du bout du monde sont tentantes, l’impact des transports sur le changement climatique mondial interroge notre façon de voyager. Quelque 8 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont dus au tourisme, selon une étude publiée par Nature en 2018, prenant en compte transport, alimentation, hébergement et achats des voyageurs. En ce 2 juin, journée mondiale du « tourisme responsable », on parle de ce sujet avec Julien Buot, directeur de l 'association Agir pour le tourisme responsable.

Pour notre podcast Minute Papillon !, Julien Buot estime qu'« il faut changer nos habitudes de voyages ». Depuis vingt ans, il prône un tourisme « qui ne se fait pas au détriment des habitants sur place, et dans le respect de la nature ». C’est-à-dire « voyager moins, mais mieux. On ne peut plus collectionner les expériences. Partir en avion tous les ans à l’autre bout du monde, ce n’est plus viable », souligne-t-il. En 2018, le transport aérien a été responsable de 2,4 % des émissions de CO2 produites par l’homme.

« C’est faire un pas de côté »

La clé pour réussir son voyage responsable, c’est la préparation, ajoute ce directeur d’association. Bien se renseigner sur la destination grâce à des guides, ou des sites spécialisés. « C’est faire un pas de côté, estime Julien Buot. L’idée n’est pas d’interdire d’aller à Barcelone, mais plutôt de se dire qu’à Barcelone, il n’y a pas que la Sagrada Familia ou la Casa Batlló. Il y a énormément d’activités à faire autour, en périphérie. Le voyageur peut aussi aller à la rencontre des locaux, créer un véritable partage. C’est ça aussi le tourisme responsable ».

Écoutez la suite de l'entretien avec Julien Buot en cliquant dans le lecteur ci-dessus. Minute Papillon ! est le podcast d'actualités généralistes de 20 Minutes.