Le tapis rouge, les stars et la plage… Le Festival de Cannes a commencé. Mais les paillettes, « c’est en réalité assez accessoire, relève Caroline Vié, journaliste de 20 Minutes, spécialisée dans le cinéma depuis plus de 20 ans. Cannes est avant tout un lieu de rencontre entre professionnels, pour parler de projets de films ». Dans notre podcast Minute Papillon !, on vous emmène dans cet envers du décor, en coulisses. Là où se joue le plus grand évènement du business de l’industrie cinématographique de l’année, le Marché du film, peu connu du grand public.

Depuis 1959, cet événement professionnel a lieu en même temps que le festival. En 2022, le Marché du Film représente : 12.500 participants, 4.000 films projetés, 121 pays réunis. Ce salon des professionnels du cinéma est le plus important de l’année. « Comme pour le marché du dimanche matin, on vient remplir son panier de courses… Mais avec des films », résume Caroline Vié dans cet épisode à écouter ci-dessus. Il y a les vendeurs, les producteurs de cinéma et les acheteurs, les distributeurs, comme UGC ou Pathé. « Dans ce hall où sont tous les stands, deux produits sont vendus : les films aboutis, qui attendent d’être projetés en salle, et les films en cours de développement, qui cherchent à se financer. »

« Le Salon de l’Agriculture du cinéma »

« Depuis l’arrivée du numérique, le marché, en présentiel, semble moins important qu’autrefois. Il y a moins de projections, maintenant, car les professionnels s’envoient [à distance] des liens [de visionnage] », souligne Caroline Vié. Si la pandémie de Covid-19 a ralenti la production et la vente de films, « je ne pense pas que la mort du Marché du Film soit proche, continue la journaliste spécialisée. On le voit cette année, les gens sont si contents de se retrouver. C’est notre Salon de l’Agriculture à nous. Pourquoi faudrait-il l’arrêter ? », interroge-t-elle.

