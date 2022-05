A l’heure où de plus en plus de femmes prennent la parole pour expliquer leur sexualité, leur désir et leur plaisir, qu’en est-il des hommes ? Comment vivent-ils leur vie intime et comment en parlent-ils ? Dans notre podcast Minute Papillon !, on retrouve notre rendez-vous Tout Sexplique avec Anne-Laure Parmantier, l’invitée de cet épisode.

Entrepreneuse, Anne-Laure Parmantier a lancé en février 2019 le podcast indépendant «On The Verge », un espace de conversation avec des hommes à propos de la sexualité masculine. Ils évoquent leur vie et leurs questions, leurs orientations sexuelles mais aussi leurs pratiques… Ce podcast met en lumière une diversité d’expériences et de points de vue de ces hommes, et est décliné aujourd’hui en un livre, On The Verge, publié aux éditions Robert Laffont (18,90 euros).

Le porno comme première approche de la sexualité ?

La libération de la parole est essentielle pour nommer des nouveaux concepts ou les orientations sexuelles, mais aussi pour sortir des injonctions. On en parle avec Anne-Laure Parmantier dans cet épisode. Elle revient d’abord sur les hommes interrogés sur leur sexualité. « Beaucoup sont paumés, ils s’interrogent (…), ils ont besoin d’avoir des réponses à leurs questions », souligne-t-elle.

Anne-Laure Parmantier rappelle aussi que beaucoup de ces hommes n’ont eu, jeunes ados, très peu accès à une éducation à la sexualité. « Beaucoup ont découvert, dans la cour de récré, et évidemment la pornographie, les premiers liens avec la sexualité. C’est comme ça qu’ils ont forgé leurs fantasmes, qu’ils ont projeté leur future sexualité. Ce qui fait des sexualités qui sont très hétéronormées, avec des corps extrêmement stéréotypés, avec des pratiques [inspirées] du cinéma pour adulte (…) ». Les découvertes, les expériences, les relations avec un ou des partenaires ont souvent déconstruit cette première approche de la sexualité. La suite de cet entretien avec Anne-Laure Parmantier est à retrouver dans le lecteur audio ci-dessus.

Quelles normes et injonctions sur les hommes ?

Cet épisode sur la parole des hommes à propos de leur sexualité fait écho à un précédent sur la parole des femmes, l’expression de leur vie intime et leur désir, avec la réalisatrice Daphné Leblond. Un épisode que vous pouvez retrouver et écouter par ici.

