Les condylomes sont des verrues anales et génitales fréquentes, contagieuses et récidivantes. Elles ont l’apparence de petites bosses sur la peau des organes génitaux ou les muqueuses, et sont parfois appelées « crêtes-de-coq ». Dans notre podcast Minute Papillon !, on retrouve notre rendez-vous Tout Sexplique, et on évoque ce sujet avec Dermato Drey, médecin dermatologue depuis dix ans, très active sur les réseaux sociaux avec ses vidéos expliquant la dermatologie. Elle vient de publier Faire la paix avec sa peau ( Larousse, 16,95 euros).

Les papillomavirus humains, des virus très contagieux

Les condylomes sont dus à des virus du papillome humain, et constituent, selon la société nationale française de gastro-entérologie (SNFGE), la première maladie sexuellement transmissible au monde. En effet, 5 à 7 personnes sur 10 sexuellement actives dans le monde seront au contact des virus du papillome humain au cours de sa vie. Et 2 à 5 % de la population sexuellement active de 20 à 30 ans présentera des condylomes, précise la SNFGE.

Dans cet entretien, à écouter ci-dessus, Dermato Drey détaille ce que sont les condylomes, à quoi ils sont dus. Ils touchent surtout des personnes immunodéprimées. La médecin dermatologue rappelle que sans traitement, les condylomes disparaissent généralement en quelques années. S’il existe des traitements pour en venir à bout, la récidive est cependant fréquente. Une surveillance régulière est de mise.

Traitement et risque de récidive

Si les condylomes ne posent pas de risques pour la santé, car ils ne sont pas cancéreux, des mesures d’hygiène et de protection peuvent les prévenir : se laver les mains avant un rapport, utiliser un préservatif, par exemple. Toutes les explications et conseils de Dermato Drey à écouter ci-dessus.

Tout Sexplique est un rendez-vous hebdo d’entretiens où l’on échange sur la sexualité, la santé et la société. Si vous avez des questions sur ces thèmes, on les transmet à des professionnels pour qu’ils y répondent. Comment faire ? Vous déposez un message vocal sur notre répondeur, à partir du bouton ci-dessous.

