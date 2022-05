Dans les positions sexuelles, il en est une qui est considérée plus honteuse que d’autres, même si elle fait partie des préférées des Français : la levrette. C’est-à-dire quand un partenaire est situé derrière l’autre, en appui sur ses mains ou ses avant-bras. Dans notre podcast Minute Papillon !, on retrouve notre rendez-vous Tout Sexplique, et l’on va évoquer cette pratique. Car s’intéresser à elle, c’est plonger dans l’histoire d’un tabou, alors qu’elle a fait l’objet d’interdits religieux, moraux et médicaux. Depuis la révolution sexuelle des années 1960-1970, elle est cependant revenue en grâce dans les pratiques avouées par les Français.

L’histoire de la levrette n’est pas un long fleuve tranquille

Pour parler de l’histoire de cette position sexuelle adoptée dans le règne animal, et de ses tabous, Didier Dillen, journaliste belge, auteur du récent La fabuleuse histoire de la levrette ( La Musardine, L’Attrape-corps, 18 euros). Un ouvrage qui se veut une excursion dans la sexualité humaine sur plusieurs milliers d’années, de l’Antiquité à notre XXIe siècle.

Il y a plusieurs millénaires, rappelle Didier Dillen dans cet entretien, les Grecs anciens puis les Romains ne semblent pas condamner la levrette. Au contraire, elle semble appréciée et est représentée dans des fresques par exemple. La condamnation vient un peu avant le Moyen Age​ chrétien occidental. On associe à cette position la honte, le refus de la procréation et la recherche de plaisir. Elle devient taboue, tabou qui s’effrite au XXe siècle. Cependant, elle est toujours considérée par certains comme immorale, voire dangereuse pour ses pratiquants. Une dangerosité qui n’est pas avérée, souligne Didier Dillen. Pour la suite de cet entretien, c’est dans le lecteur audio ci-dessus.

Tout Sexplique est un rendez-vous hebdo d’entretiens où l’on échange sur la sexualité, la santé et la société. Si vous avez des questions sur ces thèmes, on les transmet à des professionnels pour qu’ils y répondent. Comment faire ? Vous déposez un message vocal sur notre répondeur, à partir du bouton ci-dessous.

