Dans notre podcast Minute Papillon !, on se glisse dans les coulisses de la rédaction de 20 Minutes pour raconter le travail de nos journalistes sur la pandémie de Covid-19. Deux ans d’actualité écrasée par la crise sanitaire due à la maladie respiratoire liée à un nouveau coronavirus, apparu en Chine en 2019. Des centaines d’articles, de vidéos, d’infographies sur les infections et les défenses immunitaires, les décès et les guérisons. Mais aussi sur les tests, les masques et les vaccins, les soignants et les premières, deuxièmes et troisièmes lignes, les confinements, l’état des établissements de santé et les EHPAD, les peurs et les joies…

Quel travail de vérification de l’info ?

Deux ans et une mission. Trouver, vérifier l’information, interroger et transmettre, garder le cap quand l’état des connaissances scientifiques se fait et parfois se défait. Quel équilibre, aussi, entre la vie professionnelle qui, en temps de crise, peut dévorer, et sa vie de tous les jours ? Qu’on vit, comme tout un chacun, la pression, l’anxiété, les bonheurs et les malheurs de la vie ?

Anissa Boumediene et Oihana Gabriel, journalistes au service Santé de 20 Minutes, racontent dans cet épisode leur travail sur cet événement extraordinaire qu’est le Covid-19, leurs questionnements quand la crise éclate et se poursuit, leur rapport, aussi, entre vie professionnelle et vie privée. Bonne écoute.

