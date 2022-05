Dans Minute Papillon !, le 4 mai résonne dans toute la galaxie à l’occasion de la journée « Star Wars ». Dans notre podcast, on interroge des fans de la saga. Qui sont-ils ? Comment vivent-ils leur passion au quotidien ? 45 ans après la sortie d’un premier film « Star Wars : Episode IV », que gardent-ils de cette aventure galactique ?

Rembobinons l’histoire. « Star Wars » est l’une des sagas les plus populaires dans la culture. Les longs métrages, animés, jeux vidéo et livres ont fait vibrer des millions de personnes jusqu’aux confins du globe. Dans notre pays, ils sont des dizaines de milliers, chaque année, à se rendre à des conventions et des évènements sur ce thème. « Génération Star Wars » est l’un des rendez-vous. Clôturée ce dimanche 1er mai, la convention a été un moment de partage et d’échange : « Rencontrer d’autres fans, c’est pour ça aussi que j’aime tant m’investir dans Star Wars », nous confie Loïc. Le jeune homme est l’un des organisateurs de l’événement, et membre de l’association « Les héritiers de la Force ». « Nous avons déjà une demande en mariage durant la convention. Et certains membres de notre association se sont mis ensemble », s’enthousiasme le trentenaire.

De la passion à la transmission

C’est lors d’une virée entre amis pour aller voir « Star Wars : Rogue One » que Jérémy a posé son regard sur Amandine. L’amour l’a alors frappé. « C’est là que j’ai compris qu’elle aussi était membre de l’association « Les héritiers de la Force » (…) Cela fait cinq ans que l’on est ensemble, et on a aujourd’hui un enfant de onze mois », raconte-t-il.

Sebastian, qui a découvert la saga quand il était petit, est aujourd’hui papa d’un enfant de deux ans. Il souhaite aujourd’hui transmettre sa passion à son fils. « C’est le moment où il faut commencer à être stratégique, avoue-t-il. Je veux lui transmettre la passion de Star Wars sans l’inonder. Le pire serait de le dégoûter ». Le jeune père prête ses figurines à son enfant, au risque de la casse. « Quand il a une question, je suis là pour lui répondre. Et s’il casse quelques personnages, ça n’est pas très grave. Le plus important est qu’il s’amuse », raconte-t-il.

Écoutez tous les témoignages des fans de « Star Wars » dans cet épisode, en cliquant dans le lecteur ci-dessus. Et que la Force soit avec vous !