Dans notre podcast Minute Papillon !, on évoque les prochaines élections législatives des 12 et 19 juin. Emmanuel Macron réélu président de la République, aura-t-il une majorité En Marche à l’Assemblée nationale ? Les candidats du Rassemblement national de Marine Le Pen, arrivée seconde à la présidentielle, réussiront-ils à former le groupe d’opposition majoritaire dans l’Hémicycle ? Jean-Luc Mélenchon, de la France insoumise, deviendra-t-il Premier ministre, comme il l’espère ?

L’importance d’un ancrage local des partis

Les législatives le confirmeront… ou non. Car, en scrutant les résultats des dernières législatives, un bon score à la présidentielle n’est pas la promesse de performer à ces élections. Et d’obtenir de nombreux députés chargés, notamment, de participer au travail législatif et au travail de contrôle du gouvernement. En 2017, après avoir obtenu dix millions de voix au second tour de la présidentielle, le parti de Marine Le Pen avait fait élire huit députés sur 577, échouant à constituer un groupe parlementaire, soit 15 élus. Les Républicains avaient, de leur côté, obtenu 112 élus.

Après une présidentielle, pourquoi est-ce souvent si difficile de transformer l’essai aux législatives ? Pourquoi le Parti socialiste et Les Républicains, jugés moribonds après leur score à la présidentielle 2022, peuvent-ils rester importants dans l’Hémicycle ?

Des élections nationales ou locales ?

On en parle dans cet épisode avec la chercheuse Christèle Lagier, maîtresse de conférences de science politique à l’université d’Avignon, spécialiste du vote RN. D’après Christèle Lagier, « le Rassemblement National et la France Insoumise sont des partis qui ne sont qu’incarnés par leur chef de file. Or, les législatives, à l’inverse de la présidentielle, sont des élections plus locales. Elles doivent être incarnées par 577 personnes ».

Écoutez la suite de cet entretien sur les législatives en cliquant dans le lecteur ci-dessus.