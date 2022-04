Les jeunes s’abstiennent largement aux élections, pour quelles raisons ? Dans notre podcast Minute Papillon !, on retrouve « Minute présidentielle ! », notre rendez-vous hebdo consacré à la campagne électorale pour l’Elysée.

Des raisons multiples et parfois complexes ?

L’abstention, c’est-à-dire l’absence de vote d’un, d’une électrice, est de loin la candidate préférée des jeunes aux élections… Au premier tour de l’élection présidentielle de 2022, 4 électeurs de moins de 35 ans sur 10 n’ont pas voté. Aux régionales de 2021, l’abstention avait crevé le plafond chez les 18-24 ans : près de 9 électeurs sur 10 s’étaient abstenus.

Pourquoi le taux d’abstention chez les jeunes augmente-t-il ? Est-ce une indifférence, un manque de civisme supposé, ou lié à la « mal-inscription » sur les listes électorales ? Que révèlent les nouvelles formes de participation ? Pour répondre, Anne Muxel, directrice de recherches en sociologie et en science politique CNRS au Cevipof (Sciences Po). Elle est l’autrice, notamment, de Politiquement jeune (éditions de l’Aube), et coautrice de Les Français sur le fil de l’engagement ( éditions de l’Aube).

Dans cet épisode, Anne Muxel revient tout d’abord sur une « sur-abstention structurelle des jeunes », qu’elle désigne comme un temps de « moratoire politique ». « [Cette sur-abstention] a toujours existé depuis que les jeunes ont eu le droit de vote à 18 ans, en 1974, remarque-t-elle. Cette abstention structurelle est liée à cet âge de la vie, au fait que pendant le temps de la jeunesse, on est pris par d’autres urgences, par des conditions d’insertion sociale, économique, résidentielle, qui ne sont pas toujours faciles ».

Quel poids de la « mal-inscription » ?

Autre élément d’explication de cette sur-abstention : la « mal-inscription » sur les listes électorales. « Elle concerne entre 4 jeunes sur 10, surtout à l’approche de la trentaine. Les 25-34 ans sont particulièrement concernés car restés inscrits pour beaucoup d’entre eux au domicile de leurs parents, alors ils évoluent [et déménagent] en matière d’études et de trajectoire professionnelle », continue la directrice de recherches.

Cependant, Anne Muxel relève que s’il existe une « fracture générationnelle » en matière de vote, les jeunes ne sont pas du tout dépolitisés. « La palette d’usage démocratique s’est élargie et diversifiée », avec un vote alterné aux élections, et des formes de participation différentes à la vie de la cité, comme la mobilisation politique sur Internet et les réseaux sociaux.

Pour écouter la suite de cet entretien, c'est dans le lecteur audio ci-dessus.

