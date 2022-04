Dans notre podcast Minute Papillon!, on retrouve notre rendez-vous hebdo Tout Sexplique : Est-ce que la taille du pénis, ça compte ? Est-ce que les centimètres font le bonheur d’une relation intime ? Quelle est la place des perceptions sur cet organe dans une vie sexuelle partagée ? Pourquoi les relations sexuelles ne se limitent pas au phallus et à une pénétration systématique ? On en parle avec Jessica Pirbay, coach en sexualité, influenceuse, autrice de Puissante et orgasmique aux éditions Leduc.

Dans cet entretien, à écouter ci-dessus, Jessica Pirbay évoque des femmes qui éprouvent des douleurs lors de la pénétration par des pénis jugés trop gros, ou des réflexes vomitifs lors de fellations. Contactée par des hommes complexés par la taille de leur sexe, elle souligne que la taille de leur pénis n’a pas grand-chose à voir avec une vie sexuelle partagée épanouie. Elle rappelle enfin qu'« il n’y a pas que le pénis qui donne du plaisir dans la sexualité. Il y a une variation de plaisirs pour s’envoyer en l’air ».

Tout Sexplique est un rendez-vous hebdo d’entretiens où l’on échange sur la sexualité, la santé et la société. Si vous avez des questions sur ces thèmes, on les transmet à des professionnels pour qu’ils y répondent. Comment faire ? Vous déposez un message vocal sur notre répondeur, à partir du bouton ci-dessous.

