Dans notre podcast Minute Papillon !, place à Minute présidentielle !, notre rendez-vous hebdo consacré à la campagne électorale pour la présidentielle, ses coulisses et ses questions qui fâchent. Après avoir évoqué les discours, le financement, les réseaux sociaux, les sondages, les violences dans les campagnes électorales, place à la figure du sauveur, du mythe de l’homme providentiel. Un costume que les candidats et candidates au mandat suprême revêtent régulièrement sous la Ve République. Mais l’histoire de cette figure est bien plus ancienne…

Attention à la chute

« Cette figure s’enracine dans la conception providentialiste de l’histoire, née, notamment des récits bibliques », relève Jean Garrigues, professeur émérite à l’université d’Orléans, président du comité d’histoire parlementaire et politique. Il est l’auteur, notamment, de La Tentation du sauveur – Histoire d’une passion française, publié chez Payot en mars 2022. Et si cette figure de l’homme providentiel se retrouve dans de nombreux pays, comme Hitler en Allemagne, Churchill au Royaume-Uni, ou encore Senghor au Sénégal, la France a tout particulièrement une passion pour ce mythe.

Pourquoi cette passion française ? Comment les candidats à la présidentielle s’emparent de ce mythe, dans leur discours et leur image ? Quels succès, et infortunes, pour celles et ceux qui ont invoqué cette figure ? Pourquoi ce mode de régulation des antagonismes sociaux et politiques peut-il être perçu comme un déficit dans notre système démocratique français ? On en parle avec Jean Garrigues dans cet épisode. Bonne écoute.

