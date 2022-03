Dans notre podcast Minute Papillon !, on fête les 20 ans de 20 Minutes avec vous : vingt ans avec notre journal, notre site web, nos vidéos et nos podcasts. Pour cet anniversaire, nous sommes allés à votre rencontre à Paris, à la sortie du métro de la gare Montparnasse, vous demander quelle était votre histoire avec 20 Minutes.

Pour Ismaël, jeune Rennais, c’est l’actualité locale qui l’intéresse. Et tout spécialement les pages rédigées par la rédaction de 20 Minutes dans la ville bretonne. Séverine, elle, aime 20 Minutes pour l’info condensée, le ton léger et les articles fouillés. Lorsqu’elle vivait à Paris, c’était le réflexe du matin. « La gratuité a permis à certaines personnes de découvrir la presse », estime même Laure. Écoutez tous les lecteurs de 20 Minutes dans ce reportage, en cliquant dans le lecteur ci-dessus.

Des débuts tumultueux

Ça n’est pas sans mal que 20 Minutes est arrivé dans vos mains. Grève des imprimeurs, indignations des autres médias à sa naissance, en 2002 : « [A cette époque,] tout le monde médiatique pense que 20 Minutes et les journaux gratuits vont tuer la presse en aspirant toute la publicité, raconte Virginie Spies, sémiologue et analyste des médias, dans un article sur la genèse du journal. On est à une époque où les journaux souffrent, les ventes sont en baisse. Et cette arrivée sonne comme le coup de grâce. »

