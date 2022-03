Dans notre podcast Minute Papillon !, Thibaut Chevillard et Caroline Girardon, journalistes à 20 Minutes, vous racontent le procès de Nordahl Lelandais. Le 18 février 2022, cet homme a été condamné par la cour d’assises de l’Isère à réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une période de sûreté de 22 ans, pour le meurtre de Maëlys de Araujo. L’enfant avait disparu, en août 2017, au cours d’une soirée de mariage à Pont-de-Beauvoisin (Isère). Elle a été retrouvée morte, six mois après les faits.

Mentir plutôt que « s’effondrer »

Pendant son procès, l’ancien militaire de 39 ans, déjà condamné en mai 2021 pour le meurtre du caporal Arthur Noyer, a fini par reconnaître avoir volontairement enlevé et tué la fillette. S’il a reconnu ses penchants « pédophiles », il a toujours nié farouchement tout mobile sexuel au sujet de Maëlys, affirmant que sa mort était accidentelle. L’état trop dégradé du corps de l’enfant n’a pas permis d’apporter de réponse à ce sujet. Et il n’a pas été possible d’y voir plus clair sur ce point durant ce procès.

Thibaut Chevillard et Caroline Girardon, journalistes à 20 Minutes, racontent ces trois semaines de procès dans cet épisode. Des silences, des mensonges et de la personnalité de Nordahl Lelandais. De cet homme qui emporte avec lui des réponses sur la mort de Maëlys. Et qui aura choisi de mentir pour éviter de « s’effondrer » psychologiquement, selon les expertises psychiatriques.

