Dans notre podcast Minute Papillon !, on retrouve notre rendez-vous « La Bulle », qui parle de nous, de soi. Dans cet épisode, on évoque l’usage des sentiments dans la gestion d’entreprise. Quelle place pour l'amour, le bien-être et le bonheur dans le management des entreprises ? Pour répondre, Bertrand Fauré, maître de conférences en science de l’information et de la communication à l’université de Toulouse. Il a notamment publié un Petit traité de l’amour à l’usage des connards (éditions L’Harmattan, 2021). Le « connard », est, selon Bertrand Fauré, « cette part qui sommeille en chacun de nous, égoïste, calculateur, rationnel, et qui cherche à maximiser la force universelle de l’amour ».

Des calculs d’amour motivant nos choix et comportements ?

Comment les entreprises utilisent-elles l’amour, qui est pour Bertrand Fauré une variable quantifiable et mesurable, dans leur management ? Alors que les experts en ressources humaines vantent la victoire des « gentils » en entreprise, pourquoi le management fondé sur une prétendue bienveillance est une illusion ? Depuis la crise du Covid-19, pourquoi les entreprises réticentes au télétravail « n’aiment »-elles pas leurs salariés ? On en parle avec Bertrand Fauré dans cet épisode.

