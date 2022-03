Dans notre podcast Minute Papillon!, on retrouve notre rendez-vous hebdo Tout Sexplique, où l’on échange sur la sexualité, la santé et la société. Si vous avez des questions sur ces thèmes, on les transmet à des professionnels pour qu’ils y répondent. Comment faire ? Vous déposez un message vocal sur notre répondeur, via le bouton ci-dessous.

Qu’est-ce que l’addiction sexuelle ? Que peut-elle révéler ? Comment la soigner ? Pour répondre dans cet épisode, Olivia Benhamou, psychologue clinicienne, psychothérapeute et sexologue, autrice du Petit guide d’entrée dans la vie sexuelle, illustré par Cathy Karsenty, aux éditions du Cherche-Midi (9,50 euros).

Quels risques éventuels liés à cette addiction ?

Olivia Benhamou rappelle notamment que l’addiction sexuelle, appelée aussi hypersexualité ou encore sexualité compulsive, définit une personne dépendante à un comportement sexuel, induisant pour elle des conséquences négatives. Elle concerne environ 5 % de la population, majoritairement des hommes, souligne-t-elle. Cette addiction sexuelle se manifeste notamment par une perte de contrôle et le sentiment intense d’une hyperexcitation sexuelle permanente et envahissante, empêchant de se concentrer sur d’autres activités quotidiennes. Cette addiction peut amener à l’isolement ou, au contraire, à multiplier les partenaires, et parfois tenter de les contraindre, et à prendre des risques sexuels.

