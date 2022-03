Dans notre podcast Minute Papillon !, on retrouve notre rendez-vous du jeudi « La Bulle », qui parle de nous, de soi. Avec la guerre en Ukraine, des drapeaux ukrainiens ont fleuri sur vos réseaux sociaux, en soutien à ce pays attaqué par la Russie. Des publications qui n’enlèvent pas l’impression d’impuissance et de confusion personnelles face à ce conflit. Le « militantisme de canapé » représente-t-il un soutien « réel » pour ce pays ravagé par la guerre ? Partagé entre le réel et le virtuel, comment s’y retrouver ?

Stratégie d’adaptation pour exister « en ligne »

Ce décalage est le sujet du livre Tous Fake Self ( Guy Trédaniel éditeur) de Sabrina Philippe. Cette psychologue, enseignante et chroniqueuse alerte notamment sur la confusion née de la consultation d’informations non hiérarchisées sur les réseaux sociaux, par un défilement rapide, un « scroll » sans contexte. Une confusion alimentée par le mélange des sources, médias, experts et non experts, dont la qualité est variable. Elle souligne aussi l’ambiguïté du « slacktivisme », le « militantisme de canapé » sur ces réseaux. Aujourd’hui l’Ukraine, hier les carrés noirs en soutien aux manifestations antiracistes #BlackLivesMatter, ou encore les #JeSuisEnTerrasse après les attentats terroristes de 2015.

A propos de ce « militantisme de canapé », 20 Minutes avait interrogé en octobre 2020 plusieurs chercheurs. « C’est une forme de militantisme toute aussi légitime que les autres. C’est comme une personne qui distribuerait des affichettes dans la rue », estimait alors Tristan Mendès-France, maître de conférences associé à l’université Paris Diderot. Selon Romain Badouard, chercheur en sciences de l’information et maître de conférences à l’université Panthéon Assas, les outils « j’aime » et « partager » des réseaux sociaux représentaient « un vecteur d’inclusion pour les personnes en marge du débat public, notamment celles qui maîtrisent mal l’écrit ».

