Dans notre podcast Minute Papillon!, on retrouve notre rendez-vous du vendredi Tout Sexplique, où l’on échange sur la sexualité, la santé et la société. Si vous avez des questions sur ces thèmes, on les transmet à des professionnels et des grands témoins pour qu’ils y répondent. Comment faire ? Vous déposez un message vocal sur notre répondeur, via le bouton ci-dessous.

A l’occasion de la semaine de sensibilisation à l'endométriose, Camille Tallet, sage-femme et ostéopathe à Lyon, présidente de l’association de sages-femmes Périnée Bien-Aimé, évoque cette maladie qui touche 10 à 15 % des femmes en âge de procréer dans le monde, soit trois à quatre millions de personnes en France. Maladie qu’on ne sait pas soigner aujourd’hui.

Pourquoi cette maladie peut être difficile à diagnostiquer aujourd’hui ? Quels sont les symptômes, parfois silencieux, de l’endométriose ? Quels sont les différents types d’endométriose ? Quelles sont ses conséquences sur la fertilité ? Quels sont les traitements, et à quels coûts ? Ce sont les questions de cet entretien audio à écouter ci-dessus.

Le rendez-vous Tout Sexplique est un podcast hebdomadaire de 20 Minutes. Vous pouvez l’écouter gratuitement sur toutes les applications et plateformes d’écoute en ligne, comme Apple podcast, Spotify ou Podcast addict par exemple. N’hésitez pas à vous abonner pour faire grandir notre communauté, nous laisser des commentaires et des petites étoiles sur Apple podcast. Pour nous écrire, notre courriel : audio@20minutes.fr