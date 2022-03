Dans notre podcast Minute Papillon !, on retrouve notre rendez-vous du jeudi « La Bulle », qui parle de nous, de soi. Pourquoi se lancer dans les Appalaches canadiennes, répondre à l’appel de la forêt, à la rencontre de l’ours ? Katia Astafieff, biologiste, directrice adjointe des Jardins botaniques du Grand Nancy et de l’Université de Lorraine, baroudeuse et écrivaine, a fait le grand saut.

Quel est cet appel de la forêt ?

La grande voyageuse, inspirée par la richesse du monde, de sa faune et sa flore, s’est lancée avant la crise sanitaire sur le sentier international des Appalaches, long de 650 kilomètres côté Canada. Elle va parcourir, seule pendant un mois, avec ce sac à dos qui lui donne l’impression d’être « une énorme tortue », environ 500 kilomètres de ce sentier. Avec des hauts et des bas. Elle a tiré de cette aventure le témoignage La fille qui voulait voir l’ours aux éditions Arthaud, récit dans lequel elle raconte, lors de cette grande randonnée, « avoir vécu, vécu, vécu… La grande vie ! ».

Katia Astafieff est l’invitée de cet épisode. Elle raconte l’appel de la « nature sauvage », le « wilderness », concept américain d’un milieu magnifique, dangereux, grandiose et terrifiant. Et de cette aventure vécue un pas après l’autre. Bonne écoute !

