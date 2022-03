20 Minutes, vingt ans déjà ! Notre média souffle en mars une nouvelle bougie, et se lance joyeusement dans une nouvelle décennie. En 20 ans, notre média a bien grandi, et vous nous retrouvez aujourd’hui en journal papier, sur le Web, les réseaux sociaux, en vidéos et en podcasts ! Pour célébrer cet anniversaire, le podcast Minute Papillon ! vous donne la parole : quels sont vos souvenirs de 20 Minutes depuis 20 ans ?

Quels sont vos souvenirs du média ? Que représente 20 Minutes pour vous et votre entourage ? Quelles sont vos histoires du quotidien avec notre quotidien ? Envoyez-nous tous vos messages vocaux sur notre répondeur local !

Après vous être exprimés, pensez à remplir le champ « mail » afin que nous puissions vous informer de la publication de l’épisode réponse. On diffusera très prochainement vos témoignages dans notre podcast Minute Papillon ! Et si jamais les notes vocales, ce n’est pas votre truc, vous pouvez nous transmettre vos témoignages à l’adresse audio@20minutes.fr

Minute Papillon ! est un podcast original de 20 Minutes. Vous pouvez l’écouter et vous abonner gratuitement sur toutes les applications et plateformes d’écoute en ligne.