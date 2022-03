Dans notre podcast Minute Papillon !, place à Minute présidentielle !, notre rendez-vous hebdo consacré à la campagne électorale pour la présidentielle, ses coulisses et ses questions qui fâchent. Après avoir évoqué l'art oratoire des candidats et leurs éventuelles manipulations, le financement des présidentielles, place au Web et aux réseaux sociaux dans la conquête du pouvoir.

Présence en ligne et « en vrai » ?

En une quinzaine d’années, les réseaux sociaux sont devenus essentiels dans la communication politique. Tant dans la façon de militer que de s’adresser aux électeurs. Des messages en ligne s’opposant au référendum européen de 2005, aux blogs et forums des candidats Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal en 2007, en passant par la montée en puissance de Facebook et Twitter au début des années 2010, la communication est devenue multicanale.

Youtube, Instagram, Tik Tok, Twitch, Discord, autant de réseaux, aujourd'hui, pour faire entendre sa voix, connaître son électorat, mobiliser les militants et les citoyens. Même si l’influence réelle des réseaux sociaux sur les électeurs reste non quantifiable dans la conquête de l'Elysée...

Quels artifices utilisés par les équipes des candidats ?

Avec la crise sanitaire, la campagne de 2022 se joue-t-elle essentiellement sur les réseaux sociaux ? Les réseaux sociaux sont-ils orientés ? Donnent-ils une prime à certains candidats ? Comment expliquer que l’algorithme de Twitter favorise les discours de droite, selon une étude du réseau social américain, en octobre 2021 ? En quoi le travail numérique des équipes et de leurs militants sert et dessert-il le candidat ? Comment les plateformes font maintenir les règles du jeu face aux robots et aux artifices de militants ?

On parle de ces questions avec Stéphanie Wojcik, maîtresse de conférences en sciences de l’information et de la communication, à l’université Paris-Créteil, spécialiste de la politique dans le numérique, de la participation politique en ligne. Pour l’écouter, c’est dans le lecteur ci-dessus.

