Dans Minute Papillon!, on retrouve notre rendez-vous du vendredi Tout Sexplique, durant lequel on échange sur la sexualité et la société. Si vous avez des questions sur ces thèmes, on les transmet à des professionnels et des grands témoins pour qu’ils y répondent. Comment faire ? Vous déposez un message vocal sur notre répondeur, via le bouton ci-dessous.

Dans cet épisode, on se questionne : Pourquoi les premières expériences sexuelles sont-elles importantes ? Elles ont un impact déterminant sur la suite de la sexualité, notamment lorsqu’elles se passent mal. Et elles peuvent avoir des conséquences insoupçonnées sur les expériences suivantes, même longtemps après. Ce sont les propos d’Olivia Benhamou, psychologue clinicienne, psychothérapeute et sexologue, autrice du Petit guide d’entrée dans la vie sexuelle, illustré par Cathy Karsenty, aux éditions du Cherche-Midi (9,50 euros), à paraître le 17 mars 2022.

Pourquoi le consentement est-il essentiel dans la relation sexuelle ?

Pourquoi l’entrée dans la vie sexuelle doit-elle se dérouler dans un cadre sécurisé et agréable ? Les premières expériences sexuelles, si elles se passent mal, peuvent-elles être à l’origine de difficultés sexuelles ? Pourquoi est-ce parfois si difficile de poser des limites dans la sexualité ? Comment surmonter ses difficultés, et d’éventuels blocages sexuels consécutifs à de mauvaises expériences passées ? On en parle dans cet entretien avec Olivia Benhamou.

Le rendez-vous Tout Sexplique est un podcast hebdomadaire de 20 Minutes. Vous pouvez l’écouter gratuitement sur toutes les applications et plateformes d’écoute en ligne, comme Apple podcast, Spotify ou Podcast addict par exemple. N’hésitez pas à vous abonner pour faire grandir notre communauté, nous laisser des commentaires et des petites étoiles sur Apple podcast. Pour nous écrire, notre courriel : audio@20minutes.fr