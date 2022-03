Dans notre podcast Minute Papillon !, on évoque la reconnaissance au travail en cette journée mondiale du compliment. Ses initiateurs - des Néerlandais - ont voulu en faire « le jour le plus positif de l’année » en incitant les quidams à se féliciter les uns les autres. Et en entreprise ? Quelles sont les perceptions de la reconnaissance de la personne et du travail ? Le sondage « Reconnaissance au travail : quelle place et quelle importance ? » réalisée en ligne pour le média My Happy Job by Moodwork, par le pôle recherche de Moodwork auprès de 1146 salariés en janvier 2022, révèle plusieurs enseignements. La reconnaissance prodigue surtout, pour celle ou celui qui la reçoit, de la motivation (41 %), de la satisfaction (28 %) et de la fierté (26 %), selon les participants. Un résultat nuancé par un de nos appels à lecteurs.

Les entreprises pas assez reconnaissantes envers leurs salariés ?

Si près de 6 répondants sur 10 (58 %) estiment recevoir de la reconnaissance de la part de leurs collègues, seulement une personne interrogée sur 4 (26 %) déclare recevoir de la reconnaissance de la part de son entreprise. Un résultat en décalage avec la perception que les répondants ont de leurs actions, car une grande majorité des répondants estiment manifester de la reconnaissance envers autrui. Ainsi, 8 sondés sur 10 affirment déclarer leur reconnaissance (81 %) envers leurs collègues, un chiffre qui atteint 90 % chez les managers, contre 76 % chez les non-managers, et 69 % envers leurs supérieurs.

A propos des différentes formes de reconnaissance, un peu plus de 6 sondés sur 10 (65 %) estiment recevoir de la reconnaissance centrée sur la personne, quand près de 4 sondés sur 10 (37 %) déclarent recevoir de la reconnaissance centrée sur la pratique du travail. Enfin, un tiers des répondants (33 %) disent recevoir de la reconnaissance vis-à-vis de leurs résultats, leurs réussites et l’atteinte d’objectif.

Pourquoi la perception de la reconnaissance reçue et donnée est-elle si différente ?

Pour analyser ces résultats et comprendre les ressorts des perceptions sur la reconnaissance au travail, deux intervenants dans cet épisode : Fabienne Broucaret, journaliste et autrice, fondatrice de My Happy Job, un média dédié à la qualité au travail. Et Clément Poirier, docteur en psychologie et responsable du centre de recherche de Moodwork, une application Web et mobile d’accompagnement des salariés sur la santé mentale.

