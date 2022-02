Dans notre podcast Minute Papillon !, on retrouve notre rendez-vous du jeudi « La Bulle », qui parle de nous, de soi. « Pourquoi se sent-on moche sur les réseaux sociaux ? » Trop gros ou trop maigre, le nez ou le menton trop, ou pas assez dessinés ? Pourquoi cette image perçue décevante, alors que celles et ceux qui défilent dans le fil d’actualité de votre réseau social préféré ont des visages et des corps fins, des super looks et des amis géniaux ? C’est la question lancée par Lucie Ronfaut-Hazard, dans l’ouvrage Internet aussi, c’est la vraie vie !, illustré par Mirion Malle et publié aux éditions La Ville Brûle.

Quelles normes de beauté imposées par les filtres ?

Lucie Ronfaut-Hazard est journaliste spécialisée dans les nouvelles technologies et la culture Web, autrice de la newsletter #Règle30, consacrée à la diversité dans le numérique. Dans son essai Internet aussi, c’est la vraie vie !, elle promeut un dialogue avec les jeunes et les moins jeunes sur les pratiques numériques, le Web, les réseaux sociaux… Des questions universelles, car la vie en ligne fait partie de la vie « en vrai », surtout lorsqu’il s’agit d’agressions, comme le harcèlement en ligne.

« Pourquoi se sent-on moche sur les réseaux ? » Avec Lucie Ronfaut-Hazard, on va parler de normes de beauté, de filtres et d’algorithmes, de corps invisibilisés, mais aussi de risque de dépression et de dysmorphobie… Pour l’écouter, c’est dans le lecteur ci-dessus.

