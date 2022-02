Dans notre podcast Minute Papillon !, place à Minute présidentielle !, notre nouveau rendez-vous hebdomadaire consacré à la campagne électorale, ses coulisses, ses questions qui fâchent. Dans ce premier épisode, place aux discours des candidats et candidates au mandat suprême. Aux techniques oratoires pour convaincre… Voire manipuler. Car ces discours politiques ont des effets sur celles et ceux qui les écoutent. Surprise, choc, émotion. Et l’invitation à aller déposer un bulletin avec le nom de la personnalité politique dans l’urne.

Quels mots, références et sous-entendus utilisés par le candidat ?

L’invité de cet épisode est Bertrand Périer, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enseignant à la prise de parole en public, auteur de plusieurs ouvrages, dont La parole est un sport de combat, Sur le bout de la langue, Sauve qui parle (éditions JC Lattès). Formateur au sein d’Eloquentia, un programme éducatif de prise de parole en public, il a aussi été acteur dans le documentaire A voix haute, de Stéphane de Freitas et Ladj Ly, dans les films Banlieusards, de Leïla Sy et Kery James, et Flash back Caroline Vigneaux.

Comment les candidats à la présidentielle utilisent-ils l’art oratoire, et dans quel but ? Utilisent-ils les mêmes techniques oratoires ? Pourquoi un discours manipulateur peut être plus efficace qu’un discours aux arguments rigoureux ? Quelle place de l’émotion dans le débat électoral à la présidentielle ? A quels éléments de rhétorique l’électeur doit-il faire attention ? Ce sont quelques-unes des questions de cet entretien avec Bertrand Périer. Pour l’écouter, c’est dans l’entretien ci-dessus.

