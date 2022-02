Dans notre podcast Minute Papillon !, on évoque l’épidémie de Covid-19 et les morts de ce nouveau coronavirus dans notre pays. Le 25 février 2020, la mort d’un professeur de technologie du collège de Crépy-en-Valois, dans l’Oise, devint le premier décès officiel de cette nouvelle maladie. Trois semaines après, le confinement général du pays est mis en place. C’est la bascule dans un monde inconnu.

Les défunts sont-ils perçus comme ayant fait partie de notre société ?

Deux ans après, le gouvernement prévoit la levée de la quasi-totalité des restrictions sanitaires en vigueur si l’amélioration sur le front de l’épidémie de Covid-19 se confirme. L’heure est à l’espoir. Mais aussi à l’oubli et la banalisation de la mort ? Car l’on tombe toujours gravement malade, et l’on meurt toujours du Covid-19 en France.

A la mi-février, près de 1.600 décès ont été recensés à l’hôpital et dans les établissements sociaux et médico-sociaux en une semaine. Ils s’ajoutent aux 133.000 décès en France depuis le début de l’épidémie, selon Santé Publique France. Selon les chiffres du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies ( ECDC), 5.821.004 décès ont été comptabilisés officiellement à la mi-février 2022, dont 1.823.127 en Europe.

Quel est le « capitalisme moral » ?

Le nombre de décès hospitalier liés au Covid-19 était autrefois l’un des marqueurs clés de l’évolution de l’épidémie. Mais ce chiffre a progressivement disparu du débat public. La mort est-elle passée sous silence dans cette épidémie de coronavirus ? Pour quelles raisons ? Jean-Loup Delmas, journaliste à 20 Minutes, répond dans cet épisode.

