On retrouve notre podcast du vendredi « Tout Sexplique », où l'on échange sur la sexualité et la société.

Dans cet épisode, on évoque la littérature érotique avec l'autrice Flore Cherry, chroniqueuse sexualité, créatrice des ateliers d'écriture «Les Ecrits polissons» et du salon de la littérature érotique. Elle a récemment publié le roman dystopique Matriarchie, après L'écriture érotique aux éditions La Musardine.

Pour écouter les explications de Flore Cherry à propos de ce qu'est la littérature érotique, de la mise à l'écrit des actions et des sensations, des techniques d'écriture et de l'utilisation des niveaux de langage... et de pourquoi les timides sont de bons écrivains de littérature érotique, c'est dans le lecteur audio ci-dessus.

Le rendez-vous Tout Sexplique est un podcast hebdomadaire de 20 Minutes.