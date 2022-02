Dans notre podcast Minute Papillon !, on va parler de questions existentielles, de changement de vie, et de l’immense et prolifique autrice Françoise Sagan, décédée en 2004. Pour questionner sa vie, et parfois en modifier sa trajectoire, certains et certaines vont se plonger un livre de développement personnel, d’autres écouteront des émissions de philosophie, quand d’autres préféreront la lecture des textes sacrés…

Et si Sagan invitait au lâcher-prise ?

Eve-Alice Roustang, agrégée de lettres modernes, docteure de l’université de Columbia, a trouvé des réponses en enquêtant dans les romans de Françoise Sagan. Dans les nombreux romans écrits par Sagan, devenue star des lettres à 18 ans, à la publication de Bonjour Tristesse, Eve-Alice Roustang a trouvé des réponses à : « Comment être heureux ? », « Etre, ou ne pas être infidèle ? » ou encore « Vivre avec ou sans argent ? » Elle en a tiré l’ouvrage Comme dans un roman de Sagan, propositions pour la vie quotidienne aux éditions Flammarion Versilio (16,90 euros).

Que propose Sagan pour engager un changement de vie dans son roman Les Faux-Fuyants ? Quelle adaptation quand on a passé le pas ? Est-ce que Sagan fait la promotion du lâcher-prise ? Ce sont quelques questions de cet entretien avec Eve-Alice Roustang, spécialiste de l’œuvre de Françoise Sagan, à écouter ci-dessus.

