Dans notre podcast Minute Papillon !, on évoque ce lundi la Saint-Valentin. A cette occasion, 20 Minutes vous propose une série d’articles sur l’amour en 2022. De celui qui pue l’arnaque sur Tinder à celui qui est pourri par le téléphone portable, en passant par celui qui se dit avec des fleurs façon « Uber ».

J’envoie des émojis cœur à l’amoureux, je « like » des photos à longueur de journée, mais est-ce que « j’aime » réellement en cliquant sur le pouce bleu de Facebook ? Non ! On parle de mots d’amour, de réseaux sociaux, de décalage entre les sentiments en ligne et ceux éprouvés dans la « vraie vie » avec Julie Neveux. Maîtresse de conférences en linguistique à l’Université de Paris-Sorbonne, dramaturge, elle a notamment publié Je parle comme je suis, ce que les mots disent de nous. Enquête linguistique sur le 21e siècle chez Grasset.

