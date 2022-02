A quelques mois de l’élection présidentielle, que pensent les jeunes de notre pays ? Quels sont leurs rêves, leurs aspirations, leurs peurs ? A quoi ressemble leur quotidien ? Quel est leur regard sur la campagne et l’échéance électorale à venir ? Qui sont vraiment les 15-25 ans ? Il faut aller à leur rencontre, les interroger, les écouter. Loin des clichés, donner la parole à cette génération trop souvent décrite comme sacrifiée, irresponsable ou désenchantée.

Classes préparatoires et grandes écoles

Le podcast Place aux jeunes vise à mettre en lumière la jeunesse française dans sa diversité, par des interviews avec des jeunes de moins de 25 ans. Pour ce neuvième épisode, entretien avec Eva, 23 ans.

La jeune femme a grandi dans un village de Vendée, Les Epesses, dans un environnement qu’elle qualifie de matriarcale, entourée de femmes fortes. Avant ses études supérieures, elle n’a jamais quitté le foyer familial, mais, après son bac, elle monte à Paris pour rejoindre Sciences Po malgré sa dysorthographie et le sentiment de ne pas avoir les codes attendus par cette école. C’est le début d’une mobilité sociale peu à peu émancipatrice dont Eva parle avec beaucoup de recul et d’esprit d’analyse. Avec elle, nous allons aussi discuter du pouvoir de Blablacar, de plantation de mangroves et de fromage !

Un entretien direct, personnel, sans tabou, avec les garçons et les filles qui composent la France d’aujourd’hui, mené par Salomé Berlioux, fondatrice et directrice générale de l’association Chemins d’avenirs. Elle accompagne plusieurs milliers de jeunes dans la construction de leur parcours académique, professionnel et citoyen. Ce podcast est diffusé en partenariat avec 20 Minutes, Ouest-France et la Fondation Jean-Jaurès.