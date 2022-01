On retrouve notre podcast du vendredi « Tout Sexplique », où l’on échange sur la sexualité, la santé et la société. Si vous avez des questions sur ces thèmes, on les transmet à des professionnels et des grands témoins pour qu’ils y répondent. Comment faire ? Vous déposez un message vocal sur notre répondeur, via le bouton ci-dessous.

Dans cet épisode, on évoque la vulve, les organes génitaux extérieurs féminins, avec Laura Stromboni-Couzy, créatrice du compte Instagram @MyDearVagina. Cette jeune directrice artistique a publié un livre éponyme aux éditions Larousse (20,95 euros), conçu comme un journal intime : 365 vulves y sont représentées sous forme de dessins, de photographies, de collages, accompagnées de témoignages et rappels. Le but est de déconstruire les normes sur la vulve, sa taille, sa couleur, sa forme, et célébrer la diversité des corps. Ces normes pèsent toujours sur nombre de femmes. Elles sont issues, en partie, du monde de la pornographie, de la méconnaissance et le manque de représentation détaillée des organes génitaux féminins.

Pour écouter les explications de Laura Stromboni-Couzy à propos de la célébration de la vulve et de l’importance de connaître son corps pour trouver la paix, c’est dans le lecteur audio ci-dessus.

Le rendez-vous Tout Sexplique est un podcast hebdomadaire de 20 Minutes.