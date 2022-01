Dans notre podcast Minute Papillon !, c’est notre rendez-vous du jeudi « La Bulle », qui parle de nous, de soi. Avez-vous déjà ressassé une discussion ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous n’aviez pas dit telle ou telle chose à moment là ? Ou réagi différemment ? Il est possible que, lors de cette conversation, vous n’écoutiez pas vraiment l’autre. Oui, vraiment l’écouter. Tenter de le comprendre. Cette écoute « active » pourrait vous aider à mieux répondre, et plus généralement, améliorer votre communication avec toutes vos relations, au travail ou avec vos proches.

Pourquoi a-t-on des pensées parasites quand on écoute l’autre ?

L’exercice de l’écoute active n’est pas simple. Pour s’y entraîner, Emmanuel Chila a publié Et si j’écoutais avant de parler ? aux éditions Eyrolles (16,90 euros). Emmanuel Chila est coach en prise de parole, créateur d’un spectacle de formation sur la communication, et auteur. Et il est l’invité de ce rendez-vous « La Bulle ».

Lors de cet échange, Emmanuel Chila revient tout d’abord sur la difficulté d’une écoute active, alors que nous sommes envahis de pensées parasites. Parmi les grandes difficultés relevées, le fait de rester silencieux, afin de laisser l’autre parler et se concentrer sur ses propos. Autre obstacle à l’écoute : essayer de taire la petite voix, qui, en nous, juge les propos de l’autre en temps réel. Le communicant prodigue enfin ses conseils pour améliorer votre communication verbale et non verbale.

Retrouvez le podcast original Minute Papillon ! sur toutes les plateformes d’écoute en ligne, dont Apple podcast, Deezer ou Spotify. En vous abonnant gratuitement, vous retrouverez notre millier d’épisodes déjà diffusés, et serez alerté des nouvelles publications. Pour nous écrire : audio@20minutes.fr. Retrouvez aussi tous nos podcasts originaux sur notre site.