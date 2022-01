Dans notre podcast Minute Papillon !, c’est notre rendez-vous du jeudi « La Bulle », qui parle de nous, de soi. Sortir de sa zone de confort, affronter des galères, révéler que l’on a plus de force en nous qu’on ne le pensait. Sans besoin d’aller au bout du monde. En prenant un train régional, un vélo, un van : l’aventure commence en bas de chez vous. La micro-aventure, c’est le terrain de jeu d’Amélie Deloffre, elle-même aventurière, communicante, entrepreneuse. A partir d’une newsletter, la trentenaire a écrit le livre 2 jours pour vivre : 1 samedi + 1 dimanche + parfois 1 RTT, publié chez Gallimard, avant de créer « l’école de la micro-aventure ». Une ode à la nature, à dépasser sa peur de l’inconnu, à dormir dehors, à se lancer…

Que veut dire vivre pour soi, avec les autres ?

Dans cet épisode, à écouter ci-dessous, Amélie Deloffre, qui était jusqu’à ses 18 ans une grande timide, fait le choix de partir seule à l’aventure. Le moment déclencheur a été l'accident vasculaire cérébral​ de sa mère, juste avant son bac. « Ma mère, je ne l’ai jamais vue prendre du temps pour elle. Elle a travaillé toute sa vie en se disant : "il y aura la retraite, je m’occuperai [alors] de moi". (…) J’ai été hyper triste pour elle, car je me suis dit qu’elle n’avait pas vécu pour elle. Et inconsciemment, à 18 ans, j’ai choisi que j’allais vivre ».

« L’aventure m’a ouvert au monde », révèle celle qui a parcouru la Patagonie à vélo à 21 ans. « Cela a été l’apprentissage à la dure, j’ai fait face à mes peurs et à mes blocages. Et depuis, je me suis jamais arrêtée », ajoute-t-elle. La micro-aventure a changé la vie d’Amélie Deloffre, et aujourd’hui, elle invite les autres à se lancer, même fauchés. « La vie m’a prouvé que les gens sont toujours là pour t’aider, hyper bienveillants, alors qu’on m’a toujours dit "fais attention aux gens", et que j’avais tellement peur des gens (…) 99 % des gens sont juste incroyables et généreux ».

