A quelques mois de l’élection présidentielle, que pensent les jeunes de notre pays ? Quels sont leurs rêves, leurs aspirations, leurs peurs ? A quoi ressemble leur quotidien ? Quel est leur regard sur la campagne et l’échéance électorale à venir ? Qui sont vraiment les 15-25 ans ? Il faut aller à leur rencontre, les interroger, les écouter. Loin des clichés, donner la parole à cette génération trop souvent décrite comme sacrifiée, irresponsable ou désenchantée.

Les troubles du comportement alimentaire chez les jeunes

Le podcast Place aux jeunes vise à mettre en lumière la jeunesse française dans sa diversité, par des interviews avec des jeunes de moins de 25 ans. Pour ce huitième épisode, entretien avec Macha, 25 ans.

Prendre un nouveau tournant, ailleurs et vite : c’est le choix qu’a fait Macha, l’invitée de cet épisode. Vous ne voyez pas Macha comme je la vois derrière son micro, et pour vous permettre de la connaître un peu mieux, je décrirais un visage mutin, dont le charme est empreint d’une grande vitalité et d’une profonde gravité, mélange qui apparaît parfois sur les traits de ceux qui ont déjà – même jeune – beaucoup vécu et qui donne très envie d’échanger avec Macha. Avec elle, nous parlerons de la France et du Canada, des troubles psychiques – et notamment alimentaires – chez les jeunes, de HelloPsycho, le site Internet qu’elle a créé il y a quelques mois autour de la santé mentale des 13-17 ans, et puis de politique aussi.

Un entretien direct, personnel, sans tabou, avec les garçons et les filles qui composent la France d’aujourd’hui, mené par Salomé Berlioux, fondatrice et directrice générale de l’association Chemins d’avenirs. Elle accompagne plusieurs milliers de jeunes dans la construction de leur parcours académique, professionnel et citoyen. Ce podcast est diffusé en partenariat avec 20 Minutes, Ouest-France et la Fondation Jean-Jaurès.