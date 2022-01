Dans notre podcast Minute Papillon !, on évoque, pour notre brief actualité du mardi, les deux ans de l’épidémie du nouveau coronavirus qui a bouleversé le monde. A propos de la vaccination, pourquoi les femmes sont-elles plus sceptiques à la vaccination que les hommes ? C’est la question du jour à laquelle répond Jean-Loup Delmas, journaliste à 20 Minutes. En France, malgré une population nettement plus éligible, 21,3 % des femmes ne sont pas vaccinées, contre 20,9 % des hommes. Comment expliquer cette méfiance ?

Le journaliste revient sur plusieurs enquêtes, dont l’enquête Slavaco Vague 3, réalisée en décembre 2021 et cherchant à dresser le profil type des non-vaccinés.Il a par ailleurs contacté Marie Jauffret-Roustide, sociologue en santé et chargée de recherche à l’Inserm, et Marie Peltier, historienne et spécialiste du complotisme. Toutes ses explications sont à écouter dans le lecteur ci-dessus.

