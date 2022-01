On retrouve notre podcast du vendredi « Tout Sexplique », où l’on échange sur la sexualité, la santé et l’intimité. Si vous avez des questions sur ces thèmes, on les transmet à des professionnels et des grands témoins pour qu’ils y répondent. Comment faire ? Vous nous laissez un message vocal sur notre répondeur, en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Dans cet épisode, Marine Gabriel, qui dénonce les violences gynécologiques et obstétricales (VOG). Après une grossesse et un accouchement traumatisants, elle a lancé le compte @balancetonuterus sur les réseaux sociaux afin de partager les expériences de femmes qui ont subi ces violences. Le but ? Libérer la parole, la faire entendre en dénonçant, encore et encore, des comportements, actes et paroles déplacés. Pour écouter Marine Gabriel, c’est dans le lecteur audio ci-dessus.

