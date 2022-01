Dans notre podcast Minute Papillon !, c’est notre rendez-vous du jeudi « La Bulle », qui parle de nous, de soi. On évoque dans cet épisode le courage d’essayer de soulager la peine d’une personne. La consolation est un élan qui va vers l’autre, explique notre invitée Anne-Dauphine Julliand, écrivaine et réalisatrice. « Consoler, c’est apaiser. On réconforte quelqu’un dans sa peine, on soulage la douleur et on apaise les souffrances », dit cette mère a perdu deux de ces quatre enfants à cause d’une maladie rare. De cette « insondable souffrance », elle en a tiré plusieurs témoignages, dont Consolation (Les Arènes, 2020).

Pourquoi la consolation est une main tendue à l’autre ?

Dans cet épisode, Anne-Dauphine Julliand évoque l’importance, dans nos relations, d’être consolé et de tenter de consoler. Même si le geste de s’approcher de la personne en souffrance est difficile, même si l’on sait que la consolation ne peut éteindre la souffrance.

Pour Anne-Dauphine Julliand, la consolation est une intention, un lien, un chemin qui passe du « je » au « nous », de l’individuel à l’humanité tout entière. La consolation nous rend plus humains. Et si les crises actuelles et le confinement rendent plus difficile la consolation, la distanciation physique limitant les échanges, les moyens de communication (téléphone, visioconférences, messages…) permettent cependant d’atteindre la personne en souffrance et briser son isolement.

Un lien d’humanité

Evoquant « ces petites choses qui partent du cœur », Anne-Daupine Julliand revient sur nos liens d’humanité, mais aussi l’acceptation des épreuves, et la place de la mort dans nos vies.

