A quelques mois de l’élection présidentielle, que pensent les jeunes de notre pays ? Quels sont leurs rêves, leurs aspirations, leurs peurs ? A quoi ressemble leur quotidien ? Quel est leur regard sur la campagne et l’échéance électorale à venir ? Qui sont vraiment les 15-25 ans ? Il faut aller à leur rencontre, les interroger, les écouter. Loin des clichés, donner la parole à cette génération trop souvent décrite comme sacrifiée, irresponsable ou désenchantée.

La fac, les engagements

Le podcast Place aux jeunes vise à mettre en lumière la jeunesse française dans sa diversité, par des interviews avec des jeunes de moins de 25 ans. Pour ce quatrième épisode, entretien avec Lucas, 19 ans.

Lucas est venu en aller-retour depuis la banlieue lilloise pour notre échange. Il ne peut pas rester très longtemps car, à 17h30, il doit être de retour à Linselles, où il travaille au centre aéré, en parallèle de ses cours. Dommage. Je serais bien restée des heures à échanger avec cet étudiant en deuxième année d’histoire à la fac. Souvent drôle, parfois acide, toujours précis, Lucas nous parlera de son parcours scolaire et personnel atypique et de ses engagements – associatifs, musicaux et religieux.

Un entretien de Salomé Berlioux, fondatrice et directrice générale de l’association Chemins d’avenirs qui accompagne plusieurs milliers de jeunes dans la construction de leur parcours académique, professionnel et citoyen. Ce podcast est diffusé en partenariat avec 20 Minutes, Ouest-France et la Fondation Jean-Jaurès.