Dans notre podcast Minute Papillon !, on évoque, pour notre brief actualité du mardi, les deux ans de l’épidémie du nouveau coronavirus qui a bouleversé le monde. Deux ans de Covid-19, deux ans d’informations, et beaucoup de désinformations, aussi. Des petites et grosses « fausses infos » sur ce virus, son origine, l’état de la recherche scientifique, les masques, les tests, les vaccins, les entreprises pharmaceutiques, la létalité du virus…

Au-delà des remises en question légitimes, fourmillent des discours inventés, des théories sur des sens cachés, des photos, des vidéos truquées diffusés sans contrôle sur les réseaux sociaux. Ils ont suinté dans la vie réelle, le débat public, les réunions de famille, entre amis, au travail. Dans cet épisode, on va parler de ce phénomène de désinformation massive lié à la pandémie avec Mathilde Cousin, journaliste à la rubrique « Fake off » de 20 Minutes. Ce service travaille sur les fausses infos, les « fake news », diffusées notamment sur les réseaux sociaux.

Quel besoin de réponses face à l’incertitude ?

Mathilde Cousin revient sur le caractère massif du développement de fausses informations, qui se diffusent très rapidement grâce aux réseaux sociaux. Comment, à partir de l’inconnu que représentait le nouveau virus, se sont développées massivement des « fake news » ? Mathilde Cousin revient sur les incertitudes liées au nouveau virus, il y a deux ans. « Les alertes ont été lancées presque en temps réel, à la fois par la communauté scientifique et dans les médias. (…) Très rapidement, tout le monde a voulu avoir des réponses aux questions. "D’où vient le virus ? Quel est remède ? Comment éviter d’attraper cette maladie ?" Ce sont des questions complexes. La science n’avait pas la réponse. Et d’ailleurs [aujourd’hui], la science n’a toujours pas la réponse à toutes les questions. C’est cette incertitude qui a nourri le plus probablement les intox », relève-t-elle.

Quelles ont été les grands thèmes propices aux « fausses infos » depuis deux ans ? Quel est son travail quotidien depuis deux ans ? Ce sont les autres questions de cet entretien, à écouter ci-dessus.

