Dans cet épisode, le dentiste Alain Amzalag évoque la santé buccale et la santé sexuelle : Quel lien entre les dents et le sexe ? Pourquoi l’état de votre bouche et de vos dents peut-il influer sur votre intimité et votre sexualité ? Toutes les explications du docteur Amzalag sont à écouter dans cet épisode. Il évoque comment les odeurs, les infections, voire les maladies de la bouche peuvent nuire à votre santé sexuelle.

Un rappel enfin. Avec le programme « M’T Dents », tous les trois ans, des examens et des soins bucco-dentaires sont gratuits jusqu’à 25 ans. Ils sont totalement pris en charge par l’assurance maladie.

