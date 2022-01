Dans notre podcast Minute Papillon !, on évoque, pour notre rendez-vous du jeudi « La Bulle », l’analyse de soi dans le cadre d’une reconversion professionnelle. Après presque deux ans de pandémie, l’organisation générale du travail a changé pour beaucoup. Ainsi, certaines et certains songent à faire une reconversion professionnelle. Pour définir ce changement professionnel, comment, de manière juste, analyser ses compétences et ses lacunes ? Combien sont celles et ceux qui ne voient que leurs manques, jamais leurs talents ?

On parle de ce sujet avec Marina Bourgeois, directrice du cabinet « Oser rêver sa carrière », spécialisé dans la reconversion et l’épuisement professionnels. Elle est coautrice, avec Caroline Averty, de Trouver sa voie, 10 séances d’autocoaching pour faire son bilan et oser la reconversion aux éditions Vuibert (14,90 euros), un ouvrage préfacé par Florence Servan-Schreiber, autrice et conférencière.

Comment éviter de ne voir que ses lacunes ?

Comment dépasser la peur inhérente au changement, et avancer ? Comment analyser, de manière lucide, ses compétences et ses lacunes ? Quelle bienveillance vis-à-vis de soi dans ce parcours de reconversion ? Quel intérêt d’être accompagné dans sa reconversion professionnelle ? Ce sont des questions posées lors de cet entretien ci-dessus.