A quelques mois de l’élection présidentielle, que pensent les jeunes de notre pays ? Quels sont leurs rêves, leurs aspirations, leurs peurs ? À quoi ressemble leur quotidien ? Quel est leur regard sur la campagne et l’échéance électorale à venir ? Qui sont vraiment les 15-25 ans ? Il faut aller à leur rencontre, les interroger, les écouter. Loin des clichés, donner la parole à cette génération trop souvent décrite comme sacrifiée, irresponsable ou désenchantée.

La vie étudiante en 2022

Le podcast « Place aux jeunes » vise à mettre en lumière la jeunesse française dans sa diversité, par des interviews avec des jeunes de moins de 25 ans. Pour ce troisième épisode, entretien avec Cordélia, 18 ans.

La jeune femme attire l’attention et sait la garder. Fine et futée, l’humour cinglant mais non dénué de poésie, cette jeune hypokhâgneuse balaie sur le monde un regard qui semble demander : et après ? Est-ce parce que ses yeux noisette sont traversés à droite d’un éclair bleu, semblable à la cicatrice sur le front d’Harry Potter, héros de son enfance ?

Est-ce parce qu’elle vous fixe avec ce mélange de provocation, de fragilité et d’humour ? À échanger avec Cordélia, on se sent entraîné par ce qu’on devine d’énergie et de talent chez cette jeune personne. À l’écouter, nous aussi on se demande : et après ? Comme elle, on voudrait déjà savoir de quoi sera fait son avenir. En attendant, cap sur son présent d’étudiante. Avec Cordélia, on parlera mode engagée, latin, piano et surtout de ce que c’est que d’être une jeune femme de 18 ans aujourd’hui.

Un entretien de Salomé Berlioux, fondatrice et directrice générale de l’association Chemins d’avenirs qui accompagne plusieurs milliers de jeunes dans la construction de leur parcours académique, professionnel et citoyen. Ce podcast est diffusé en partenariat avec 20 Minutes, Ouest-France et la Fondation Jean-Jaurès.