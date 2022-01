A quelques mois de l’élection présidentielle, que pensent les jeunes de notre pays ? Quels sont leurs rêves, leurs aspirations, leurs peurs ? A quoi ressemble leur quotidien ? Quel est leur regard sur la campagne et l’échéance électorale à venir ? Qui sont vraiment les 15-25 ans ? Il faut aller à leur rencontre, les interroger, les écouter. Loin des clichés, donner la parole à cette génération trop souvent décrite comme sacrifiée, irresponsable ou désenchantée.

La transidentité au lycée

Le podcast Place aux jeunes vise à mettre en lumière la jeunesse française dans sa diversité, par des interviews avec des jeunes de moins de 25 ans. Pour ce deuxième épisode, entretien avec Valentin, 17 ans. Il habite une ancienne maison de bûcherons à Chéronvilliers, hameau de 520 habitants dans l’Eure, au cœur de cette Normandie qui n’est ni celle de la mer, ni celle des vacances. Quand nous parvenons à nous joindre malgré des problèmes de réseau téléphonique, Valentin et moi bavardons plus d’une heure sans faire le tour des sujets que nous pourrions aujourd’hui aborder ensemble.

Nous convenons de parler de sa transidentité et du parcours, personnel et militant, dans lequel il s’est lancé pour qu’Océane, petite fille, puis adolescente longtemps qualifiée de garçon manqué, laisse place à Valentin, entièrement tourné vers l’avenir. Mais nous parlerons aussi de départ, d’histoires d’amour et de tatouages.

Un entretien de Salomé Berlioux, fondatrice et directrice générale de l’association Chemins d’avenirs qui accompagne plusieurs milliers de jeunes dans la construction de leur parcours académique, professionnel et citoyen. Ce podcast est diffusé en partenariat avec 20 Minutes, Ouest-France et la Fondation Jean-Jaurès.